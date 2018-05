Il mercatino di Villa Roberti, speciale bici: sconti speciali, escursioni e merenda in villa

Il consueto mercatino di Villa Roberti inaugura il mese della bicicletta, offrendo promozioni speciali per chi arriva in sella alla sua bici domenica 6 maggio.

Alle 14.30 partenza GirainBici insieme a Saccisica Pedala, alla scoperta della Saccisica, e al rientro merenda in villa, animati dagli amici de La Corte dei Miracoli

Il mercatino

Allo storico mercato di Brugine sin dal mattino più di trecento espositori si ritrovano a vendere e scambiare articoli di tutti i generi e di ogni provenienza, in una elettrizzante atmosfera di “caccia al tesoro”.

Al mercatino si possono trovare oggetti antichi, rarità articoli usati o seminuovi. Occasionalmente anche oggetti nuovi da esposizione o fiere. Modernariato, oggetti esotici, giocattoli, libri, dischi, vestiti, mobili, elettronica, oggetti da collezionismo, articoli per la casa il giardino il tempo libero e tanto tanto tanto altro ancora.

L'evento speciale

Per chi arriva in bicicletta ingresso a 1 euro

Per gli espositori con almeno cinque bici in esposizione, sconto 50% sugli spazi per il prossimo mercatino