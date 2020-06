Riapre il mercatino di villa Roberti, nel pomeriggio aperitivo in giardino

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/174871047293090/

Domenica 7 giugno riapre il mercatino di Villa Roberti

Per rispettare le norme di sicurezza Covid-19, abbiamo rivoluzionato tutto e non vediamo l’ora di mostrarvelo.

Un nuovo percorso che ti guiderà attraverso tre nuove Aree tutte da scoprire: La Barchessa, Il Brolo e il Bosco, grande novità del 2020!

E nel pomeriggio non perderti l’aperitivo nel Giardino delle Rose insieme a Queen Food Track.

Dettagli

Apertura al pubblico domenica ore 8

Ingresso euro 2,50

Ridotto euro 2 ( studenti univ, over 65, UNPLI, FAI)

Residenti euro 1

Gratis fino ai 12 anni

Se vuoi partecipare come espositore, tutte le info qui:

https://mailchi.mp/d70a84d2d4fe/mercatino-info-espositori-2020

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/174871047293090/

https://www.facebook.com/mercatinobrugine