Il 7 maggio torna, come ogni prima domenica del mese, il mercatino di villa Roberti a Brugine.

Le due anime che lo contraddistinguono lo rendono unico nel suo genere: libri, cartoline, vetri, ceramiche, tovaglie e pizzi per gli appassionati di antiquariato e di rarità si trovano sotto i portici della Barchessa e nel giardino. Sul Brolo e nel vigneto invece l'atmosfera diventa più scanzonata: tra le bancarelle si respira l'aria di un allegro ritrovo tra amici, ideale per trascorrere qualche ora in compagnia e magari combinare qualche affare.

Quello di villa Roberti è il mercatino più antico della provincia: quest'anno compie ben quarant'anni.

PROGRAMMA

Ore 15: "Disegna con noi", attività per i più piccoli.

Ore 15 e ore 16: visite guidate alla villa.

BIGLIETTI

Ingresso mercatino 2,50 euro; ridotto 1 euro.

Ingresso e attività gratuite per ragazzi fino ai 12 anni.

Visite guidate 5 euro.

INFORMAZIONI

049.9730080 - mercatinobrugine@gmail.com​

https://www.facebook.com/viviLaVillaRoberti/​

Visite guidate: 392.5226296 - villaroberti.associazione@gmail.com