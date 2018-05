Primo mercato coperto di Campagna Amica Coldiretti a Padova

Il meglio dell’agricoltura padovana direttamente in città, nel primo mercato coperto di Campagna Amica Coldiretti Padova. Dopo l’esperienza decennale con i mercati settimanali degli agricoltori, frequentati con regolarità e soddisfazione da migliaia di consumatori, ora Padova è pronta per il passo successivo, il mercato coperto, un luogo in cui gli agricoltori porteranno in città i propri prodotti, freschi e di stagione, la cui origine è garantita proprio dai diretti interessati.

Il nuovo punto vendita fisso, in via Vicenza 23, ospiterà in questa prima fase circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato sarà aperto ogni sabato mattina e mercoledì pomeriggio e rappresenta un servizio in più nel quartiere, sia per chi ci vive che per chi ci lavora.

Sabato prossimo, 19 maggio, una gustosa anteprima, dalle 9 alle 12 con la presenza di numerosi agricoltori impegnati nella vendita diretta e tante sorprese golose, per grandi e piccoli.

Proprio per dare una risposta all’esigenza dei cittadini di avere un punto di riferimento per gli acquisti di prodotti freschi, di stagione e a “km 0” Coldiretti Padova ha scommesso con le aziende di Campagna Amica sul mercato coperto. Gli agricoltori presenteranno tutta la gamma dei prodotti freschi e di stagione dell’agricoltura padovana, dall’ortofrutta alle carni, ma anche formaggi, vino, olio, miele, pane, fiori e molto altro ancora. Ci sarà anche la possibilità di chiedere la consegna gratuita della spesa, direttamente a domicilio.

L’anteprima “Aspettando il mercato coperto” di sabato mattina sarà l’occasione ideale per conoscere i produttori e le loro offerte, per conoscere il luogo in cui aprirà il mercato e anche per informarsi sugli eventi in calendario per il prossimo mese, tra laboratori con i produttori, incontri formativi per i consumatori e per le scolaresche, degustazioni e gustosi omaggi.

“Il mercato coperto è una grande sfida ma anche una conferma – ricorda Federico Miotto, presidente di Coldiretti Padova – E’ la conferma di un consolidato rapporto di fiducia con i consumatori padovani che in questi anni abbiamo incontrato sempre più spesso nei nostri mercati. Per questo affrontiamo volentieri la sfida di un punto vendita “fisso” in città, una scelta che oltretutto qualifica anche il quartiere portando un servizio in più a chi ci lavora e a chi lo frequenta quotidianamente. Il mercato è il naturale proseguimento del nostro progetto economico per incrementare la redditività delle nostre aziende”.

Sulla pagina Facebook Campagna Amica Padova saranno riportate tutte le novità e le iniziative del mercato coperto di Padova.

*nelle foto allegate: un’immagine di un mercato coperto di Campagna Amica e due produttrici padovane durante la vendita diretta

Gallery