Inaugurazione del primo mercato coperto Campagna Amica Coldiretti a Padova

Carlo Petrini a Padova inaugura il primo mercato al coperto degli agricoltori.

In via Vicenza la nuova iniziativa dei produttori di Coldiretti: sabato 26 maggio alle 10.30 il taglio del nastro con le autorità e una dolce sorpresa

Prodotti freschi e di stagione, il meglio dell’agricoltura padovana, ma anche esperienze dirette attraverso laboratori, assaggi guidati dai produttori, lezioni per le scuole ed esperimenti del gusto: debutta a Padova, in via Vicenza 23, a due passi dal centro, il primo Mercato al Coperto proposto dagli agricoltori Coldiretti Campagna Amica Padova.

L’apertura ufficiale sabato prossimo, 26 maggio con il taglio del nastro alle 10.30 alla presenza delle autorità cittadine e di un ospite d’eccezione, Carlo Petrini, presidente della Fondazione Campagna Amica nonché fondatore e leader di Slow Food. Una presenza autorevole che non mancherà di sottolineare il valore della presenza degli agricoltori in città con iniziative come la promozione delle tipicità locali, della stagionalità, dei prodotti del territorio, dell’incontro fra produttori e consumatori.

Sarà una giornata di festa per l’intero quartiere con dolci sorprese per grandi e piccoli, assaggi freschi e golosi e molto altro.

Il nuovo punto vendita al coperto, in via Vicenza 23, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, ospita in questa prima fase circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato sarà aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 14 e mercoledì pomeriggi dalle 15 alle 19. Rappresenta un servizio in più nel quartiere, sia per chi ci vive e per chi ci lavora.

