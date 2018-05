“Festa della Frutta” al mercato coperto di Campagna Amica

Dopo l’incoraggiante debutto del nuovo Mercato Coperto Padova Km Zero all’inaugurazione di sabato scorso domani torna l’appuntamento con i prodotti freschi e di stagione del territorio portati direttamente in città dagli agricoltori. Mercoledì 30 maggio dalle 15 alle 19 nel grande spazio attrezzato in un ampio stabile in via Vicenza 23 i venti produttori di Coldiretti Campagna Amica Padova propongono la “Festa della Frutta”, una giornata dedicata alla scoperta della frutta fresca del territorio, buona, sana e dissetante, ideale in particolare in queste giornate calde. Ovviamente le venti aziende agricole presenti proporranno tutti gli altri prodotti, dalla carne ai latticini, dagli ortaggi alle confetture, dal pane alle piante. Per tutti gli ospiti è previsto anche un omaggio, un cestino di fragole raccolte da poche ore. E’ disponibile inoltre il comodo servizio di consegna a domicilio della spesa, con un furgone elettrico.

“Vogliamo che questo mercato diventi uno spazio di aggregazione e di incontro con i cittadini - afferma Giovanni Dal Toso, presidente dell’Agrimercato Terre del Santo che raccoglie gli agricoltori impegnati in questa iniziativa e negli altri mercati di vendita diretta a Padova e provincia - per questo ogni mercoledì pomeriggio e sabato mattina organizzeremo delle giornate a tema con laboratori per grandi e piccoli, giochi divertenti, assaggi e qualche omaggio dalla nostra terra. Vogliamo creare una grande rete all’insegna del cibo giusto e buono di casa nostra, tenere sempre vivo il dialogo con i cittadini, ascoltare le loro necessità, rispondere alle loro domande. Il mercato coperto è un servizio al quartiere e alla città intera: i nostro agricoltori sono gli “ambasciatori” del “made in Padova” e di un rapporto più diretto e genuino con i prodotti di stagione che il nostro territorio può offrire. Un giro al mercato vale come un giro nelle nostre campagne, tra i colori e i profumi della nostra terra. Come ha ricordato Carlo Petrini, presidente della Fondazione Campagna Amica e fondatore di Slow Food in occasione dell’inaugurazione, questa iniziativa è un esempio virtuoso che restituisce dignità al lavoro dei contadini. Ci fa piacere il sostegno di Massimiliano Alajmo, chef tre stelle Michelin, anch’egli presente al taglio del nastro, il quale riconosce il valore della rete e il progetto sociale di questa iniziativa”.

Il nuovo punto vendita al coperto, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, ospita in questa prima fase circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato sarà aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 14 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla pagina Facebook Campagna Amica Padova saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.

