Nuovo mercato a km zero a Massanzago

Prodotti freschi e di stagione “firmati” direttamente dagli agricoltori padovani, ogni settimana anche a Massanzago. Da domani, 11 aprile, apre infatti il mercato a “km zero” in piazza Don Carlo Bosello su iniziativa dell’amministrazione comunale e delle organizzazioni agricole. Alle 14.45 il taglio del nastro con la degustazione di alcuni assaggi per i bambini delle scuole. Il mercato, coordinato da Coldiretti Campagna Amica Padova, si terrà ogni mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Al momento partecipano circa 10 aziende agricole impegnate nella vendita con un’ampia offerta di prodotti agricoli freschi, del territorio e di stagione. Una vera e propria novità per Massanzago e il Camposampierese che si arricchisce così di un nuovo mercato contadino.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Massanzago per la collaborazione - afferma Giovanni Dal Toso, presidente dell’Agrimercato delle Terre del Santo, associazione composta dagli agricoltori padovani impegnati nella vendita diretta - e la volontà di dare questo nuovo servizio ai propri cittadini. I mercati agricoli sono ormai entrati nella quotidianità di tanti cittadini consumatori sempre più attenti e consapevoli nei confronti della spesa alimentare quotidiana. La spesa a km 0, non dimentichiamolo, permette inoltre di ridurre l’impatto dei trasporti commerciali. Possiamo contare sul prezioso appoggio dei cittadini consumatori, che ci sostengono e ci spronano a continuare su tutti i fronti: dalla promozione della cultura della stagionalità e qualità dei prodotti alle attività con le scuole per far conoscere i prodotti del territorio, ridurre lo spreco alimentare e migliorare l’ambiente anche attraverso la nostra alimentazione”.