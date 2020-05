Torna la “spesa sospesa” al mercato di Campagna amica di Montegrotto

Martedì 5 maggio, torna a Montegrotto l’operazione “spesa sospesa”, con gli imprenditori agricoli di Coldiretti Campagna Amica Padova mobilitati per offrire agli enti e alle organizzazioni no profit i prodotti da destinare ai bisognosi. Già i martedì precedenti al mercato di Campagna Amica di Montegrotto i clienti, che si sono presentati numerosi, muniti di guanti e mascherine, rispettando le regole sull'accesso e il distanziamento, e hanno aspettato con pazienza il proprio turno, hanno potuto donare prodotti alimentari sul modello dell’usanza del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato per il cliente che verrà dopo.

Come funziona

La formula è semplice. Oltre che per le proprie necessità, i padovani potranno fare acquisti anche per chi è in difficoltà scegliendo tra frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero. Con l’effetto delle limitazioni imposte per contenere il contagio, la chiusura di moltissime attività produttive e la conseguente perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale, il numero delle persone con difficoltà economiche è in aumento. La risposta dei cittadini è stata lodevole al punto che domani l'iniziativa sarà riproposta con le consuete modalità. Alla chiusura del mercato, i generi alimentari donati con la “spesa sospesa” saranno consegnati dal capo zona di Coldiretti Fabio Scarietto all’assessore Laura Zanotto del Comune di Montegrotto, che provvederà a distribuire i prodotti in base alle necessità e alle richieste di aiuto arrivate numerose in questi giorni.

Compiere un gesto di generosità

«Ringraziamo l’amministrazione comunale di Montegrotto per la collaborazione - dichiara il Presidente di Coldiretti Padova Massimo Bressan - e per aver dato l’opportunità a chi frequenta il mercato di Campagna Amica di compiere un gesto di generosità in questo periodo che per molti è segnato da gravi difficoltà. Purtroppo nelle ultime settimane è aumentato sensibilmente il numero di famiglie che si trovano in stato di necessità anche per la spesa quotidiana. Ringraziamo i cittadini che hanno risposto con generosità al nostro invito«.

Info web

https://www.facebook.com/campagnamicapadova