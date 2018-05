Mercoledì Le Staffe - "Hands on": la sfida per l'ultimo posto in barca

Mercoledì 23 maggio a Le Staffe torna il gioco più stravagante di sempre: "Hands on". 10 ragazze per un solo posto rimasto, si sfideranno dalle ore 20 alle ore 2 per partecipare alla settimana di Reality in barca a vela organizzata da Le Staffe in collaborazione con Ichnusa.

L'evento

Il gioco consisterà nel tenere una mano sempre attaccata alla barca a vela diventata la consolle de Le Staffe, sopportando con il sorriso le "difficoltà" che si possono presentare durante una vacanza in barca a vela. L’ultima a rimanere a contatto con la barca, nonostante le azioni lecite e meno lecite dei disturbatori, si unirà al gruppo già selezionato durante le tappe presso i bar XXL, StartAp, Barabba, Barcode, Bamboo e Birreria da Umbe. Ai 5 partecipanti selezionati si uniranno la nostra videomaker Giulia e lo skipper Mathias,che formeranno lo spettacolare equipaggio pronto a partire per le coste della Sardegna.

Evento Facebook





Gallery