Presentazione del corso "I mercoledì delle mamme" al Centro Famiglie Arcella

A partire dal 3 ottobre 2018 fino a giugno 2019 il Comune di Padova – Settore Servizi Sociali – organizza nei Centri delle Famiglie nei quartieri Arcella (in via Pierobon 19/A) e Guizza (in via delle Scuole 2) degli incontri gratuiti per mamme e bambini, come spazio di confronto tra donne accomunate dall'esigenza di riunirsi e ricevere consigli per meglio affrontare l'esperienza della maternità.

Gli incontri avranno cadenza settimanale (ogni mercoledì dalle 9.30 alle 12) e verranno trattati diversi argomenti, tra i quali: il sonno del bambino, il massaggio infantile, i pannolini e l'uso di prodotti per la cura del neonato, l'educazione

l'alimentazione e lo svezzamento, il rientro al lavoro, il gioco, le letture animate e altro.

Il secondo mercoledì del mese sarà dedicato all'allattamento, a cura de La Leche League Italia.



L'iniziativa sarà presentata nel corso del programma "Spazio mamma-bimbo in festa" che si terrà martedì 25 settembre dalle 16.30 alle 18.30 nel giardino del Centro Famiglie Arcella di via Pierobon 19/A.

Il programma della festa prevede la realizzazione di giochi all'aperto, laboratori per mamme, papà e bambini; letture animate ed altre iniziative correlate; verranno offerti ghiaccioli a tutti i presenti e sarà allestito un buffet.

Il progetto è coordinato dalle Associazioni Genitorialità e Liberi legami, in collaborazione con il tavolo di Coordinamento Territoriale del Quartiere 2 Nord e il tavolo "La Bricola" della Guizza.

Informazioni

Associazione Genitorialità - Telefono: 340 3000768

Associazione Liberi legami – Telefono 349 3187931

La Leche League Italia – Telefono 350 0342691 e 350 348453

Comune di Padova - Settore Servizi Sociali – Ufficio Progetti Famiglia

Tel: 049 820.5963-5934

www.padovanet.it/famiglia-sociale-e-sport

ufficioprogettifamiglia@comune.padova.it