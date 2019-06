Jungle Party a Le Staffe: animazioni, sorprese, body painting e altro ancora...

Mercoledì 12 giugno grande evento infrasettimanale a Le Staffe di via Ippodromo a Padova: solo per una sera la one night Jungle Party.

Con il dj set e le percussioni di Lorenzo Rigo, una serata a ritmi tribali e coinvolgenti; animazioni e sorprese tutte da scoprire, ballerine, body painting, altro ancora...

Dalle 18 alle 2 di notte, ingresso gratuito.

Dettagli

◆Mercoledì 12 giugno◆

★ Jungle ★

Body Painting

Dj Set and Live Percussions: Lorenzo RIGO

Media Partner Radio Stereocitta

Info Line e Prenotazioni Tavoli

Tel: +39 392 421 5273

📍Dove siamo:

Le Staffe

Via dell'Ippodromo, 4

Padova

