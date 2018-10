"Merendiamo!", incontro sulla nutrizione con Vito D'Amanti

Torna "Merendiamo", evento nato dall'esperienza di mamme (fatta anche di inevitabili errori ed incertezze) e dal desidero di aiutare tutti i genitori a scegliere e proporre merende salutari, pratiche e veloci da fare. Non è sempre facile seguire principi alimentari sani a causa dell’intensa vita, ma siamo anche convinti ci sia molta confusione e un eccesso di informazioni (non sempre corrette) riguardo all’alimentazione dei bambini in età evolutiva.

Questo incontro, domenica 14 ottobre, ha l’obbiettivo di fare chiarezza sull’argomento da un punto di vista medico grazie al contributo del medico pediatra Vito Francesco D’Amanti e nutrizionale insieme alla biologa nutrizionista Giulia Sgarioto. L’incontro ha inoltre lo scopo di coinvolgere direttamente i bambini nella preparazione di alcune semplici ricette al fine di renderli consapevoli e propositivi una volta tornati a casa; a ciascuno verrà fornito il ricettario con le preparazioni realizzate durante la giornata.

Dettagli

Per partecipare all’evento è sufficiente associarsi al Circolo Naturhabilis senza ulteriori costi aggiuntivi versando 30 euro a famiglia, per i bambini la partecipazione è gratuita. Se porte un'altra famiglia godrete entrambi di uno sconto del 50% pagando 15 euro a famiglia anzichè 30.

E’ obbligatoria la prenotazione entro il 7 ottobre per poter organizzare al meglio l’evento.

L’evento di svolgerà dalle 16 alle 18.30 presso la Sala Conferenze del Centro Parrocchiale San Marco di Ponte di Brenta a Padova.

Info

