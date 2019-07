Merlara summer festival 2019

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/480916672484648/

Cos'è Merlara Summer Festival?

Food

Durante l’evento, per ognuno dei tre giorni, daremo vita al primo anfiteatro dello street food. Nell’ampio parco di Villa Barbarigo avrete modo di scegliere ciò che più preferite. Non semplice cibo di strada, bensì il top di gamma del settore street: vera arte culinaria che vi coccolerà al calar del sole nel panorama merlarese.

Drink

Che sia per un rapido aperitivo o per un lungo dopocena, troverete fresche spine pronte a dissetarvi e a mitigare la vostra calura. Birre, vini, spritz, drink e analcolici saranno serviti dai nostri migliori baristi lungo tutte le serate.

Music

Non esiste festa senza musica. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo ricercato artisti top per ognuna delle serate in programma. Tre serate speciali, con ospiti diversi per gusti differenti. Se non sapete quale scegliere non vi resta che partecipare a tutte!

Lineup:

Venerdì 26 luglio

dalle 21

Afro Remember con Dj Morgan

La miglior musica afro con uno dei dj che hanno fatto la storia dello Stargate

Sabato 27 luglio

dalle 21

Connect con Max Reba

Le hit che hanno segnato una generazione in una serata dedicata alla musica dance

Domenica 28 luglio

dalle 17

Aperitivo con Live Bands

Rassegna musicale di gruppi acoustic, reggae e rock fino a tarda serata.

Mappamondi di Riccardo Ceccato - Low - Acoustic Trio - Experience Music Academy - LUCA Bonifaccio - Curcuma