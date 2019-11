Mostra di merletti e cortesie in porcellana a Cittadella

Dal 23 novembre al 5 dicembre, la Biblioteca “mette in mostra” raffinati merletti e cortesie in porcellana. Una collezione che certamente vi affascinerà per il virtuosismo tecnico ed artistico con il quale è stata realizzata.

Appuntamento con l’inaugurazione a venerdì 22 novembre alle ore 18.30.

La mostra poi osserverà i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 09 alle ore 19;

sabato: dalle ore 09 alle ore 12.30.

Info web

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/mostra-di-merletti-e-cortesie-porcellana