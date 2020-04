La messa del primo maggio del vescovo in diretta dalla cappella dell’ospedale di Schiavonia

Maggio, mese dedicato al lavoro e alla preghiera a Maria, come ha ricordato il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, nel messaggio inviato per la festa del primo maggio dal titolo: “Mese di maggio: preghiera e lavoro“, disponibile in forma integrale all’indirizzo: http://www.diocesipadova.it/ mese-di-maggio-preghiera-e- lavoro-il-messaggio/

In questo tempo di emergenza sanitaria il vescovo di Padova rilancia, infatti, questo intreccio di fede e vita guidando, durante il mese di maggio, la preghiera del santo rosario in alcuni dei santuari mariani del territorio diocesano e affidando di volta in volta a Maria alcuni “lavoratori” e ambiti “in prima linea” nell’emergenza sanitaria o che vivono situazioni particolarmente drammatiche a seguito del lockdown, che ha bloccato la stragrande maggioranza di attività. La preghiera del rosario si terrà ogni mercoledì (ore 20.30) e sabato (ore 11) del mese di maggio e sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Diocesi di Padova e in diretta televisiva da Tv7 Azzurra (canale 88).

In ogni appuntamento verranno ricordati e saranno presenti, compatibilmente con le disposizioni di sicurezze in vigore, alcuni lavoratori in rappresentanza di tutti i lavoratori e le lavoratrici dei vari settori. Un modo questo per pregare “per” ma anche “con” i lavoratori.

La messa del 1° maggio

L’inizio (1° maggio) e alla fine del mese (31 maggio – solennità di Pentecoste) vedranno invece la celebrazione della santa messa.

Si inizia il 1° maggio, festa del lavoro, con la celebrazione della messa presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, in forma non pubblica e senza partecipazione di fedeli, dalla cappella dell’ospedale di Schiavonia, alle ore 10.

Durante la messa si ricorderanno e si pregherà in particolare per quanti operano nella sanità: dai medici agli infermieri, dal personale sanitario a quello amministrativo e ausiliario degli ospedali, dai lavoratori delle aziende farmaceutiche ai farmacisti, dagli operatori di primo soccorso a quanti si dedicano alla pulizia e all’igienizzazione degli ambienti…

La messa sarà trasmessa in diretta youtube dal canale della Diocesi di Padova e in diretta televisiva da Tv7 Triveneta (canale 12 del digitale terrestre) alle ore 10.

