Quaresima: per la quarta domenica diretta della messa col vescovo via Youtube

Giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, la Conferenza Episcopale Italiana invita a pregare, uniti simbolicamente, il santo rosario, che sarà trasmesso in diretta su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre) alle ore 21. Un momento di preghiera per tutto il Paese, a cui è invitata ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a cui si unisce anche la Diocesi di Padova.

E proprio stamane, nell’udienza del mercoledì, lo stesso papa Francesco ha espresso parole di vicinanza e di sostegno: «Faccio mio l’appello dei Vescovi italiani che in questa emergenza sanitaria hanno promosso un momento di preghiera per tutto il Paese. Ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa: tutti uniti spiritualmente domani alle ore 21 nella recita del Rosario, con i Misteri della luce. Io vi accompagnerò da qui. Al volto luminoso e trasfigurato di Gesù Cristo e al suo Cuore ci conduce Maria, Madre di Dio, salute degli infermi, alla quale ci rivolgiamo con la preghiera del Rosario, sotto lo sguardo amorevole di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia e delle nostre famiglie. E gli chiediamo che custodisca in modo speciale la nostra famiglia, le nostre famiglie, in particolare gli ammalati e le persone che stanno prendendosi cura degli ammalati: i medici, gli infermieri, le infermiere, i volontari, che rischiano la vita in questo servizio».

Anche questa settimana domenica 22 marzo (quarta di Quaresima), alle ore 10 sul canale Youtube della Diocesi di Padova (http://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo), verrà trasmessa la messa presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, in forma non pubblica.

La messa del vescovo di Padova sarà trasmessa in diretta anche dall’emittente Tv7 Triveneta sul canale 12 del digitale terrestre.

Continuano, inoltre, sempre sui canali social e Youtube della Diocesi e sul tg di Telenuovo (alle ore 19.30 sul canale 11 del digitale terrestre e alle 20.30 sul canale 117) le meditazioni quotidiane sul Vangelo del giorno.

Sul sito della Diocesi di Padova, inoltre, è stata creata una pagina http://www.diocesipadova.it/iorestoacasaepenso/ che ogni giorno viene alimentata da alcune riflessioni sulle domande che in questo tempo interpellano la vita di fede.