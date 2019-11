“Messaggi in bottiglia”: la voglia di condividere e degustare vino insieme a Ca’ Lustra

“Messaggi in bottiglia”

Mercoledì 11 dicembre 2019

ore 20.30 presso Ca’ Lustra

Dopo l’esperienza entusiasmante di novembre con “Messaggi in bottiglia”, ecco il secondo appuntamento: mercoledì 11 dicembre a Ca’ Lustra.

“Messaggi in bottiglia” è una degustazione inconsueta che nasce dalla volontà di creare un’occasione in più per incontrarci e condividere le nostre esperienze nel mondo del vino.

Come?

Ogni persona porterà, a propria scelta, una bottiglia da degustare insieme per scoprire i “messaggi” che ogni vino racconta.

L’invito è rivolto a chi, disponendo di una bottiglia originale, voglia aprirla e condividerla con altri appassionati, più o meno esperti, ma senza maestri. Seduti attorno a un tavolo in un clima conviviale degusteremo insieme i vini da voi selezionati. Ovviamente una bottiglia sarà proposta anche da noi. Al vostro arrivo, mentre sorseggerete un calice di vino di benvenuto, ci prenderemo un po’ di tempo per stappare e coprire le bottiglie in modo da lasciar parlare il vino senza condizionamenti.

Info utili

Mercoledì 11 dicembre ore 20.30 presso Ca’ Lustra – Via San Pietro, 50 – Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Ingresso libero su prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili. I posti sono limitati a 10 persone per 10 bottiglie. Nel caso scegliate un bianco vi chiediamo di portare la bottiglia già in temperatura.

Modalità di prenotazione

È obbligatoria la prenotazione. Per questo evento, data anche l’intenzione di ripeterlo a cadenza mensile, abbiamo pensato di appoggiarci a un sistema di prenotazione online. Su Eventbrite, a questo link, potrete gestire la vostra prenotazione ed eventuale disdetta. In questo caso verranno avvisati automaticamente i primi in lista di attesa, vi chiediamo quindi di essere tempestivi nell’eventuale cancellazione.

Per informazioni: 0429-94128 – info@calustra.it

Info web

https://www.facebook.com/events/2502363343212764/

http://www.calustra.it/news/11-dicembre-2019-messaggi-in-bottiglia/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-messaggi-in-bottiglia-11122019-83046721981

www.calustra.it