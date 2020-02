“Messaggi in bottiglia”: la voglia di condividere e degustare vino insieme a Ca’ Lustra

Ritorna Messaggi in Bottiglia, la degustazione curiosa e conviviale per continuare a scoprire il mondo del vino insieme. E questa volta c’è una novità!

Mercoledì 19 febbraio alle ore 20.30 si terrà Messaggi in bottiglia Cheese Edition.

L’appuntamento di febbraio è dedicato al vino e al formaggio per scoprire i messaggi che ogni abbinamento racconta. Ogni persona porterà, a propria scelta, una bottiglia da degustare insieme e abbinare a uno dei due formaggi che vi proponiamo.

Ecco i formaggi che abbiamo pensato per la degustazione:

- Parmigiano DOP bio di montagna

- Robiola di Roccaverano DOP

L’invito è rivolto a chi, disponendo di una bottiglia originale, voglia aprirla e condividerla con altri appassionati, più o meno esperti, ma senza maestri.

Seduti attorno a un tavolo in un clima conviviale degusteremo insieme i vini e sperimenteremo gli abbinamenti da voi suggeriti con i formaggi. Ovviamente una bottiglia sarà proposta anche da noi.

Al vostro arrivo vi chiederemo di indicare il formaggio a cui abbinare la vostra bottiglia.

Mentre sorseggerete un calice di benvenuto, ci prenderemo un po’ di tempo per stappare e coprire le bottiglie in modo da lasciar parlare il vino, e questa volta anche i formaggi, senza condizionamenti.

Info utili

Mercoledì 19 febbraio ore 20.30 presso Ca’ Lustra – Via San Pietro, 50 – Faedo di Cinto Euganeo (PD).

Ingresso libero su prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili. I posti sono limitati a 10 persone per 10 bottiglie. Nel caso scegliate un bianco vi chiediamo di portare la bottiglia già in temperatura.

Modalità di prenotazione

È obbligatoria la prenotazione. Per questo evento abbiamo pensato di appoggiarci a un sistema di prenotazione online. Su Eventbrite, a questo link, potrete gestire la vostra prenotazione ed eventuale disdetta. In questo caso verranno avvisati automaticamente i primi in lista di attesa, vi chiediamo quindi di essere tempestivi nell’eventuale cancellazione.

Per informazioni

0429-94128 – info@calustra.it – www.calustra.it

Famiglia Zanovello

Ca' Lustra di Zanovello Franco & C. s.s. Società Agricola

Via San Pietro, 50

35030 Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Tel. 0429-94128 Fax. 0429-644111

info@calustra.it www.calustra.it

Info web