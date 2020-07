“Messaggi in bottiglia” sparkling edition: la voglia di condividere e degustare vino insieme a Ca’ Lustra

Ritorna Messaggi in Bottiglia, la degustazione curiosa e conviviale per continuare a scoprire il mondo del vino insieme. E questa volta sarà un’edizione spumeggiante! Martedì 21 luglio alle ore 20.30 si terrà Messaggi in bottiglia Sparkling Edition. Abbiamo deciso di dedicare questo appuntamento estivo ai vini spumanti.

Ogni persona porterà, a propria scelta, una bottiglia da degustare insieme per scoprire i “messaggi” che ogni vino racconta. L’invito è rivolto a chi, disponendo di una bottiglia originale, voglia aprirla e condividerla con altri appassionati, più o meno esperti, ma senza maestri. Nella selezione della bottiglia per l’occasione potete spaziare da nord a sud, dagli spumanti italiani a quelli esteri.

Seduti attorno a un tavolo in un clima conviviale degusteremo insieme i vini da voi selezionati. Ovviamente una bottiglia sarà proposta anche da noi. Mentre sorseggerete un calice di benvenuto, ci prenderemo un po’ di tempo per stappare e coprire le bottiglie in modo da lasciar parlare il vino senza condizionamenti.

Info utili

Martedì 21 luglio ore 20.30 presso Ca’ Lustra – Via San Pietro, 50 – Faedo di Cinto Euganeo (PD).

Ingresso libero su prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili. I posti sono limitati a 10 persone per 10 bottiglie. Vi ricordiamo di portare la bottiglia già alla giusta temperatura.

La degustazione si svolgerà in tavoli separati e distanziati nel rispetto delle normative previste.

Vi chiediamo inoltre, nel caso siate impossibilitati a partecipare, di essere tempestivi nella cancellazione dalla lista, in modo da lasciare spazio a chi fosse in lista d'attesa. Il primo della lista verrà automaticamente avvisato.

Come iscriversi

Per iscriversi → https://www.eventbrite.it/e/biglietti-messaggi-in-bottiglia-sparkling-edition-21072020-113487359748

Info

Per informazioni: 0429-94128 – info@calustra.it

https://www.facebook.com/events/3961851077212756