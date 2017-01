"E la metamorfosi del colore", mostra d'arte di Elisa Pagan alla galleria laRinascente

Elisa Pagan

E la metamorfosi del colore

Inaugurazione: giovedì 9 marzo, ore 18

Dal 9 marzo al 16 aprile la galleria laRinascente ospita "E la metamorfosi del colore", mostra d'arte di Elisa Pagan.

Da sempre la passione per i colori e il disegno spingono Elisa Pagan a sperimentare molteplici tecniche espressive, dalla pittura, alla scultura, alla grafica, che le permettono di evadere dalla realtà per immergersi in un mondo di fantasia.

Nella mostra, che rimarrà aperta al pubblico fino al 16 aprile, organizzata dal Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche, saranno esposti venti quadri realizzati in acrilico su tela, quattro realizzati in acrilico su legno, un dipinto olio su tela, alcuni piatti di ceramica, vasi di vetro, oggetti in bambù o legno dipinti e due sculture in terracotta.

Come la natura non è statica e si trasforma continuamente, così l’artista realizza opere che assumono un ruolo attivo e dinamico, capaci di interagire con lo spettatore entrando in sintonia emotiva e psicologica con esso.

Lo spazio è materico, espressione di un mondo interiore in cui vita ed energia non lasciano vuoti.

Il colore animato dal ritmo di linee sinuose, prende vita componendo forme fantastiche ricche di solarità, prive di volto e identità in quanto simboli indefiniti dell’emozione che pervade l’opera combinando elementi surreali in una continua metamorfosi.

Ecco che l’artista, in maniera giocosa, realizza opere che possono essere viste e interpretate in modi diversi visto che al loro interno celano più immagini che attendono di essere scoperte dalla sensibilità di ciascuno.

L'ARTISTA

Elisa Pagan ha conseguito a Venezia il diploma di maturità artistica al Liceo Artistico Statale e si è poi laureata in Architettura (I.U.A.V).

Ha esposto le sue opere di pittura, scultura e grafica a Chioggia, allo Studio G5, a Venezia alla galleria Studio Palazzi, a Padova alla Pia Fondazione Casa Breda.

INFORMAZIONI

Ingresso libero.

Orari de laRinascente.

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

049.8204553

ghiraldinir@comune.padova.it

