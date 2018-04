Metodo Bates per la vista, seminario pratico con l'associazione Lanterna Magica

Il Metodo Bates è una tecnica che permette di riattivare i meccanismi fisiologici della visione naturale secondo i principi enunciati dall'oftalmologo americano W.H. Bates ed sarà il centro del seminario in programma il 13 maggio nella sede dell'associazione Lanterna Magica.

Il seminario permetterà di imparare come migliorare e prevenire i principali vizi di rifrazione (miopia, ipermetropia, presbiopia ed astigmatismo) attraverso il cambiamento consapevole delle proprie abitudini visive e l’apprendimento di tecniche che mettono in pratica i principi basilari del metodo (rilassamento, movimento, centralizzazione e memoria).

Il corso sarà soprattutto pratico, pertanto si metteranno in pratica fin da subito le nozioni imparate anche utilizzando dei semplici strumenti forniti dall'educatore visivo.

Conduce Luigi Valvason, educatore visivo Aiev (Associazione Italiana per l’Educazione Visiva) - luigivalvason@gmail.com.