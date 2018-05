Metodo Bates per la vista, seminario pratico

Il Metodo Bates è una tecnica che permette di riattivare i meccanismi fisiologici della visione naturale secondo i principi enunciati dall'oftalmologo americano W.H. Bates ed sarà il centro del seminario in programma il 17 giugno al Centro Studi Syn.

Il seminario permetterà di imparare a rilassare gli occhi, a migliorare e prevenire i principali disturbi visivi attraverso il cambiamento consapevole delle proprie abitudini visive e l’apprendimento di tecniche che mettono in pratica i principi basilari del metodo (rilassamento, movimento, centralizzazione e memoria).

Il corso sarà soprattutto pratico, pertanto si metteranno in pratica fin da subito le nozioni imparate anche utilizzando dei semplici strumenti forniti dall'educatore visivo.

Conduce Luigi Valvason, educatore visivo Aiev (Associazione Italiana per l’Educazione Visiva) - luigivalvason@gmail.com.

Partecipazione

Posti limitati.

É richiesto un acconto che non verrà restituito in caso di mancata partecipazione.