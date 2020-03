“Un metro di distanza”, lo spettacolo di Denis Varotto in diretta facebook

Torna anche domani, martedì 31 marzo, ma in orario pomeridiano, alle ore 18.30 sul profilo facebook Racconti A Teatro l’appuntamento con i monologhi di Denis Varotto, dedicati alle storie più quotidiane ai tempi del Coronavirus.

Dopo aver proposto le storie di Sara (Covid-19) e Marco (un giovane alle prese con lo stare a casa) in Un metro di distanza, del contadino Antonio e del birraio quarantenne Nicola in Un metro non basta; del piccolo Matteo e del camionista Franco in La semplicità in un metro, ecco che nel quarto episodio, Al diavolo il metro propone altri due personaggi: Gianni, sportivo 38enne e l’infermiera Giulia. Altre due storie diverse tra paure, speranze, rabbia, illusioni e possibilità al tempo del Covid-19.

Inoltre da mercoledì 1 aprile, questa volta in fascia mattutina, alle ore 10.30 sempre su Racconti a teatro, le otto storie saranno riproposte, una al giorno (da mercoledì 1 aprile a sabato 4 e da lunedì 6 a giovedì 9), in un format diverso di otto minuti, dal titolo “Tutto in un metro – Storie da Covid 19”

Un modo, quello di Denis Varotto, per mantenere viva l’attenzione sul teatro e utilizzarne il linguaggio per affrontare questa quotidianità così inusuale e faticosa, lanciare messaggi, osservare i diversi punti di vista.

Denis Varotto, padovano, classe 1976. Dopo il diploma di perito informatico scopre la sua vocazione professionale e si laurea in scienze dell’educazione. Attualmente è educatore alla Fondazione IRPEA di Padova. Fin dall’adolescenza pratica musica (chitarra acustica e pianoforte classico), canto (ha studiato con il maestro Alejandro Saorin Martinez avvicinandosi al metodo Estill EVT - VoiceCraft; successivamente ha esplorato diversi mondi, dedicandosi per dieci anni al Gospel e cantando in diverse formazioni padovane), ballo (tango argentino e salsa) e fotografia.

Contemporaneamente ha maturato una forte passione per il teatro, che lo vede attore, dal 2000, per la compagnia amatoriale Teatro insieme di Padova e regista per la compagnia Davanti le Quinte formata da persone con disabilità, con la quale ha portato in scena due spettacoli: Una Storia Comune (2012) e Tutto X Amore (2016). Ha frequentato diversi corsi di formazione teatrale (dizione, improvvisazione, teatro sociale e recitazione classica). Tra i suoi insegnanti: il maestro Carlos Maria Alsina, autore, attore e regista argentino. È volontario della Croce Rossa di Padova.

Lo scorso 14 novembre 2019 ha esordito con il suo primo lavoro teatrale come autore e attore solista, Storie Holtre la Barriera, frutto di un approfondito lavoro e dell’esperienza maturata sul campo della disabilità, nell’intento di far emergere quelle verità e speranze che ci sono… oltre la barriera!

Lo spettacolo ha avuto varie repliche: Teatro Falcone e Borsellino di Limena, Istituto Barbarigo (per le scuole), Villa Obizzi di Albignasego e Sala Rossini del Caffè Pedrocchi a Padova.

Con l’arrivo dell’emergenza Coronavirus ha proposto un primo appuntamento facebook, martedì 10 marzo con “Un metro di distanza”, un secondo monologo martedì 17 marzo “Un metro non basta”; un terzo appuntamento “La semplicità in un metro” martedì 24 marzo e ora il quarto, martedì 30 marzo, “Al diavolo il metro”.

