“I mezzi di informazione di fronte ai flussi migratori”, incontro al Centro Civico

Una giornata di riflessione e approfondimento sul linguaggio e il modo di raccontare uno del fenomeno globali più importanti degli ultimi anni. Il Comune di Padova collabora con il Sindacato dei Giornalisti del Veneto e le associazioni Articolo 21 e Carta di Roma, che si battono da anni contro luoghi comuni, fake news, e mala informazione organizzato per mercoledì 22 novembre un incontro dal titolo “I mezzi di informazione di fronte ai flussi migratori”, aperto agli operatori che lavorano a stretto contatto con i migranti e ai giornalisti (l’incontro dà diritto a sei crediti per la formazione obbligatoria ed è di carattere deontologico).

“Quando la situazione è bollente, chi getta benzina sul fuoco rischia di innestare processi destabilizzanti e irreversibili nella società – spiega Enrico Ferri di Articolo 21 – Nel caso del potente flusso migratorio che, nell’attraversare la nostra penisola, sta provocando gravi effetti collaterali sulla politica e sulla popolazione, le parole possono provocare esplosioni come fossero benzina. E il ruolo dei media nel dare le informazioni in questo contesto diventa cruciale. Per queste ragioni va contrastata con una corretta informazione l’istigazione all’odio, al razzismo ad ogni forma di xenofobia, e vanno smascherate, attraverso un rigoroso controllo delle fonti, le informazioni false che producono sulla popolazione spesso malriposti timori”.

Il corso si terrà mercoledì 22 novembre, dalle 9 alle 13, alla sala consiliare al primo piano del Centro Civico in via Boccaccio 80 a Padova.

I mezzi di informazione di fronte ai flussi migratori

Saluto dell’assessore al Sociale, Marta Nalin

Interventi:

Enrico Ferri - giornalista (sezione veneta dell’associazione Articolo 21):

“Le parole sono pietre” - Che cos’è e perché è importante la Carta di Roma, che ha redatto il codice deontologico per un’informazione corretta sui temi dell’immigrazione.

Roberto Reale – giornalista, ex vicedirettore della Rai, docente della comunicazione nel corso di laurea magistrale in strategia di comunicazione dell’Università di Padova:

“Immigrazione, la realtà e la percezione” - I dati del fenomeno migratorio in Italia e come i cittadini lo percepiscono. Il ruolo dei media.

Nicola Grigion – Servizio centrale dei sistemi di protezione dei richiedenti asilo – Sprar

“Prima e seconda accoglienza rifugiati – il sistema Sprar” – Cosa accade a chi fugge dalle guerre e dall’insicurezza quando raggiunge il nostro paese, come funziona il sistema dell’accoglienza.

Maria Serena Alborghetti - Una lunga permanenza all’estero, e in particolare in Africa, numerose missioni per l’Onu, l’Unione europea, e organizzazioni umanitarie no profit, le hanno conferito una profonda conoscenza delle popolazioni africane.

“Le ragioni profonde di un esodo biblico”. Da dove fuggono i migranti e perché. Un’analisi lontana da luoghi comuni.

Ghayath Abd Alaziz – Giornalista siriano rifugiato, insegnante di arabo:

“Vita da migrante” – L’esperienza diretta raccontata da un protagonista.