"La mia vita con Lenin", Cristiano Armati presenta il libro di Nadezda Krupskaja

Venerdì 15 novembre alle 20.30 il circolo Il Picchetto di galleria Ognissanti ospita un incontro con Cristiano Armati. L'editore Red Star Press presenterà il libro di Nadezda Krupskaja "La mia vita con Lenin".

Il volume

Un testo che afferma l'importanza di ricercare la dialettica tra teoria e prassi, restituendo umanità a persone non mitologiche, ma reali e in trasformazione, mettendo al centro la storia di un'esperienza collettiva. Un libro che contestualizza orientamenti, influenze, interessi, inchieste, scelte e lotte, immergendoci nel movimento reale dell'epoca, restituendo anche esperienze estremamente concrete, come la scuola domenicale per lavoratrici e lavoratori. Quella di Nadezda Krupskaja è stata una vita dedicata alla rivoluzione, alla liquidazione dell'analfabetismo, alla riforma pedagogica dell'istruzione, per una scuola che non serva all'autoaffermazione personale, ma che sia strumento di tutti per la sintesi tra crescita individuale e lavoro sociale collettivo.

Informazioni

Il circolo sarà aperto dalle 19 alle 23, con aperitivo popolare e buffet.

Alle 20.30 è previsto l'inizio della presentazione.