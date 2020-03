Michele Bravi incontra i fan e presenta “La Geografia del Buio” al Pedrocchi

Domenica 29 marzo – ore 18

@Caffè Pedrocchi, sala Rossini – via VIII Febbraio, 15

Michele Bravi: La Geografia del Buio live

“Avere le parole per dire il caos non salva da niente ma almeno disegna il labirinto”

L’album La Geografia del Buio di Michele Bravi, che esce tre anni dopo Anime di carta è un racconto attraverso la ferita del mondo, una perdita di aderenza dal reale, il tuffo in un’oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell’amore l’unica salvezza.

Un amore che non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia.

Come partecipare

Acquista il cd alla Feltrinelli di Padova via San Francesco e ritira il pass* che garantisce accesso esclusivo al minilive al Caffè Pedrocchi. Il cd sarà in vendita anche all’ingresso del Caffè. *1 pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento.

