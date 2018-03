MicroFestival - Cinema Veneto a km 0, le pellicole girate in regione al Cinema Esperia

Dal 2 al 5 maggio al Cinena Esperia va in scena la quarta edizione di "MicroFestival - Cinema Veneto a km 0". La rassegna vuole far conoscere alcune piccole produzioni ed è riservata ai lungometraggi girati in Veneto che non sono stati distribuiti nelle sale cinematografiche.

L’iniziativa è patrocinata dal comune di Padova.

SCARICA IL DEPLIANT CON I DETTAGLI

Programma

Mercoledì 2 maggio, alle 21

“Piccola terra”

Giovedì 3 maggio, alle 21

“Venezia impossibile”

Venerdì 4 maggio, alle 21

“A presto, amore mio”

Sabato 5 maggio, alle 20.30

Premiazione e a seguire “Oltre il confine”

ingresso libero

Biglietti

Ingresso 4 euro; abbonamento per tre film 10 euro

​sabato 5 maggio ingresso libero

Informazioni

Cinema Esperia

049.8722711