"MicroFestival - Cinema veneto a km0", tutti gli appuntamenti al cinema Esperia

Dal 3 al 6 maggio si svolge al cinema Esperia di via Chiesamuova a Padova la terza edizione di "MicroFestival - Cinema veneto a km0".

La manifestazione, che gode del patrocinio del comuine di Padova, si propone di dare visibilità a lungometraggi girati in Veneto che non abbiano ancora una distribuzione nelle sale.

Lo scopo è quello di far conoscere e incrementare un'attività poco conosciuta, valorizzare la grande passione per il cinema che motiva gli autori e i collaboratori nella realizzazione delle opere presentate ed evidenziare come un cinema apparentemente "minore" possa fornire elementi importati per conoscere e capire meglio un territorio ricco e complesso come quello della regione Veneto.

Tra recuperi della memoria storica e fenomeni di attualità, tra sogni, drammi, tragedie e illusioni, il programma di questa edizione propone un affresco ricco di sfaccettature e di suggestioni.

La rassegna vedrà tre lungometraggi in gara per i premi assegnati dalla votazione del pubblico e si concluderà con la serata di premiazione che prevede la proiezione di un film fuori concorso.

PROGRAMMA

Mercoledì 3 maggio, ore 21 - "Le ali di un sognatore - Leonino da Zara"

di Mauro Vittorio Quattrina

Un guasto ad un piccolo aereo da turismo nei pressi di Casalserugo dà al pilota l'occasione di conoscere la vita e la storia di Leonino da Zara, misconosciuto pioniere dell'aria.

Giovedì 4 maggio, ore 21 - "1944: L'eccidio di Vallarega. La seconda guerra mondiale nei colli Euganei"

di Giacomo Ravenna

La storia di una strage avvenuta a Luvigliano di Torreglia il 16 novembre 1944 nel quale sette persone vennero fucilate dai tedeschi e i loro cadaveri vennero appesi come monito per la popolazione ai platani di fronte a villa dei Vescoi.

Venerdì 5 maggio, ore 21 - "La storia dell'orso"

di Enrico Lando

Nel corso delle estati 2013 e 2014 un orso, chiamato M4, ha ucciso una quarantina di vacche sull'altopiano di Asiago, facendo arrabbiare i malgari che lassciavano pascolare liberi i propri animali. In seguito si è tenuto, sull'altopiano, un simbolico processo all'orso.

Sabato 6 maggio, ore 20.30 - Premiazione seguita dalla proiezione di "Caìgo"

di Michele Carpinetti

Eraldo, vecchio maestro d'ascia veneziano, a causa di un incidente, perde la memoria e si trova proiettato negli anni Cinquanta. Mosso dalla passione politica, organizza un viaggio con una vecchia Trabant per raggiungere, a Roma, il segretario dl Partito Comunista, Palmiro Togliatti.

BIGLIETTI

L'ingresso alle singole proiezioni è di 4 euro.

L'abbonamento all'intera rassegna è di 10 euro.

La serata finale del 6 maggio è a ingresso libero.