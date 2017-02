"MicroMegaMondo International", lezione multilingua e laboratorio a Esapolis

Domenica 12 febbraio alle ore 15 prenderà il via una nuova iniziativa del MicroMegaMondo: il "MicroMegaMondo International", con la quale viene data la possibilità di interagire e scoprire l'affascinante realtà del MicroMegaMondo anche ai visitatori stranieri e ai curiosi appassionati.

Verrà organizzato a Esapolis un ciclo di domeniche speciali durante le quali il direttore, dottor Enzo Moretto, proporrà di volta in volta una presentazione gratuita in inglese e in italiano sul mondo degli insetti.

L'incontro si terrà alle 15 in sala Malesia.

I posti sono prenotabili fino ad esaurimento per un massimo di 50 persone (in caso di disponibilità di posti si potrà partecipare anche senza prenotazione.

Il primo intervento riguarderà la comparsa degli insetti, approfondendo alcuni eventi che ne hanno caratterizzato l'evoluzione.

LABORATORIO

Dopo la conferenza, per chi volesse partecipare, seguirà un laboratorio dal titolo "Laboratorio del Giovane Entomologo", durante il quale i partecipanti potranno imparare le regole base per raccogliere, preparare e studiare gli insetti, oltre a preparare da soli una farfalla da collezione.

Il laboratorio include anche riflessioni ecologiche ed etiche.

É adatto sia ad adulti che a bambini, purché dotati di un minimo di manualità. Alla fine, ogni partecipante, potrà tenere come ricordo il risultato del proprio lavoro.

Per partecipare al laboratorio è previsto un costo promozionale di 2,50 euro a persona e il numero massimo di partecipanti ammessi è 25.

Per accedere all'attività è necessario avere acquistato il biglietto del museo.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

segreteria@butterflyarc.it.

Per essere sempre informati sulle attività e proposte di Butterfly Arc: pagina Facebook "MicroMegaMondo" o iscrivetevi agli amici del MMM sul sito www.micromegamondo.com.