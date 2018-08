Miele da scoprire e da assaggiare al mercato coperto Padova

Sabato 18 agosto i consigli degli apicoltori e gli abbinamenti più golosi. Proseguono le iniziative del detective della spesa e la “caccia” alla cesta omaggio.

Consigli e assaggi per la scelta del miele ideale, alla scoperta dei prodotti di casa nostra, freschi e garantiti dagil apicoltori. Appuntamento al Mercato Coperto Padova Km zero, in via Vicenza 23, sabato prossimo, 18 agosto dalle 8 alle 13 con gli agricoltori e gli esperti di Coldiretti Campagna Amica Padova alla scoperta del miele e delle sue caratteristiche, fino agli abbinamenti preparati con i tanti prodotti freschi e di stagione della nostra agricoltura, presenti al mercato padovano.

Il miele andrebbe consumato giornalmente. Alimento energetico composto da zuccheri semplici (fruttosio-glucosio) facilmente digeribile, contiene enzimi, vitamine, oligominerali, sostanze antibiotico-simili e sostanze che possono favorire i processi di accrescimento. Tra le numerose caratteristiche ritenute benefiche per la salute, il miele presenta anche delle proprietà antinfiammatorie che rendono la sua applicazione adatta in caso di punture di insetti, soprattutto a quelle di zanzara. È considerato come un alimento funzionale ricco di polifenoli, degli antiossidanti naturali che possono aiutare il nostro organismo nella prevenzione di varie malattie e nel rallentare i processi di invecchiamento che lo coinvolgono con il trascorrere del tempo. Inoltre, è in grado di proteggere l’organismo umano dall’azione svolta dai radicali liberi e di giovare alla salute del cuore.

Proseguono anche le iniziative del “detective della spesa”, con la raccolta dei falsi made in Italy scovati dai clienti padovani all’estero, in cambio di un prodotto omaggio nostrano, e anche la possibilità di vincere, ogni volta che si fa la spesa, una ricca cesta di prodotti a km zero che sarà estratta a fine mese.

Fin dalla sua apertura, a fine maggio, il Mercato Coperto Padova Km Zero, attivo ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19, è il punto d’incontro fra gli agricoltori e i cittadini all’insegna delle tipicità di stagione e del territorio. I venti produttori di Coldiretti Campagna Amica Padova propongono oltre alla vendita diretta dei prodotti freschi e di stagione anche attività di animazione, degustazioni e dimostrazioni dedicate all’ortofrutta, ai latticini, alla carne, al pane e alle farine, alle confetture e molto altro ancora.

Gli ospiti del Mercato Coperto hanno la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal Mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Sulla pagina Facebook Campagna Amica Padova saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative.

