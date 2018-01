Le migliori tesi di laurea su salute e sicurezza sul lavoro: la premiazione a Padova

Il 31 gennaio nella Sala delle Edicole si svolgerà, in collaborazione con l'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova, l'evento di premiazione per le sette migliori tesi di laurea sul tema della salute e sicurezza sul lavoro che hanno partecipato al concorso indetto dalla Fondazione AiFOS.

Durante l'evento saranno presentati i sette elaborati vincitori di una selezione che ha coinvolto giovani provenienti da tutte le università italiane; tra questi Marta Pelizzari, Alumna padovana laureata in Tecniche di Prevenzione dell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Il Premio Aifos 2017 è stato indetto a livello nazionale con lo scopo di stimolare tra i giovani la cultura della sicurezza e per creare un ponte tra l'elaborazione teorica universitaria e l’applicazione pratica nel mondo del lavoro.

IL PREMIO

Se più volte si sottolinea in Europa l’importanza dell’integrazione tra educazione alla sicurezza lavorativa e percorsi formativi scolastici, sono sempre più necessarie in Italia iniziative che possano servire da ponte tra la ricerca accademica e l’applicazione pratica nel mondo del lavoro in materia di sicurezza. Ad esempio iniziative come quella del bando di concorso lanciato nei mesi scorsi dall’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS), in collaborazione con Fondazione AiFOS, riservato ai laureandi di tutte le università italiane, per tesi discusse nelle sessioni di laurea dell’anno solare 2017. In palio per sette studenti autori di elaborati particolarmente meritevoli un riconoscimento economico del valore di 500 euro cadauno.

Le tesi di laurea vincitrici del concorso verranno presentate mercoledì 31 gennaio a Padova durante l’evento “Premio tesi di laurea nell’ambito della Salute e Sicurezza sul lavoro”, che si terrà dalle 14.30 alle 17.30.

“Il premio - commenta Andrea Vinelli, presidente dell’Associazione Alumni - è un riconoscimento che testimonia l’importanza della sicurezza sul lavoro e valorizza il lavoro di ricerca dei nostri giovani studenti. Sentiamo molto forte la responsabilità di essere un collegamento efficace fra atenei e imprese, fra accademia e società. In questo impegno siamo molto vicini ad AiFOS che da anni e con grandi risultati opera in un settore delicato come quello della sicurezza ed è un punto di riferimento per tanti studenti che si specializzano in quest’ambito, fornendo loro supporto, formazione e aggiornamento costanti”.

PROGRAMMA

ore 14.30-14.45: Registrazione dei partecipanti

ore 14.45-15: Saluti istituzionali

Prof. Andrea Vinelli, presidente Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova

ore 15-15.15: Apertura lavori

Dott. Paolo Carminati, presidente Fondazione AiFOS

“La Fondazione AiFOS: un progetto di crescita culturale per la diffusione della sicurezza e della ricerca”

ore 15.15-15.45: Lectio Magistralis

Dott. Nicola Corsano, consigliere Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova

“Processi di apprendimento tipici degli esseri umani adulti”

ore 15.45-17: Presentazione e Premiazione Tesi

ore 17-17.30: Chiusura lavori

Prof. Rocco Vitale, Presidente AiFOS

​“Il bisogno di formazione”

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

L'evento è gratuito e aperto a tutti, per l'iscrizione è necessario visitare il portale della fondazione AiFOS.