"Migrazioni e diseguaglianze nella salute", incontro a Palazzo Ca’ Borin

Mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio in Aula B2 Ca’ Borin in via del Santo 22 a Padova si terrà il convegno dal titolo "Migrazioni e diseguaglianze nella salute" organizzato da Francesca Alice Vianello del Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova e Responsabile del progetto di ricerca MigOccH.

In occasione della presentazione dei risultati finali del progetto di ricerca “Migrazioni e salute occupazionale: comprendere i rischi per le migranti est-europee (MigOccH)", finanziato dall’Università di Padova nel quadro del programma “Supporting TAlent

in ReSearch@University of Padua – STARS Grants - Call for Proposals 2017”, il convegno "Migrazioni e diseguaglianze nella salute" vuole essere un'occasione di analisi e riflessione allargata sulla salute dei e delle migranti.

Le due giornate sono organizzate su tre sessioni: la prima riguarda le problematiche di accesso alle cure (19 febbraio - mattina); la seconda entra nel merito del rapporto tra lavoro e salute (19 febbraio - pomeriggio); infine la terza analizza da diversi punti di vista lo stato di salute dei migranti (20 febbraio - tutto il giorno). Saranno presenti le principali esperte ed esperti in materia.

La partecipazione è libera.

