Miki Orontera gipsy trio feat Gege Viezzi live al Parco Buzzaccarini di Monselice

Miki Orontera gipsy trio feat Gege Viezzi in concerto al Parco Buzzaccarini di Monselice il prossimo 23 novembre 2019.

La band

Carlo Stupiggiaa (chitarra)

Miky Prontera (chitarra)

Ivan Valvassori (contrabasso)

Gege Viezzi (violino)

Dallo swing ed il jazz di inizio secolo passando tra rhumbe, bosse , boleri , Waltzer tzigani sino alle composizioni più recenti in puro stile "gipsy". "Miky Prontera Gipsy Trio" come una carovana itinerante , coinvolge l’ascoltatore invitandolo a viaggiare tra le sfumature di una musica senza confini.

Gegè Viezzi, primo violino dell'orchestra sinfonica di Los Angeles, ha suonato in 4 continenti prima di avvicinarsi al jazz. E dopo gli insegnamenti di Giacomo Smith ( clarinettista bostoniano che vive a Londra ) è la volta poi di Spagna e Francia. In particolar modo a Parigi dove conosce vari musicisti ( Dunayevsky, Prosperini, Dimonte, Chevalier e molti altri ) con i quali consolida amore e tecnica per il Gipsy Jazz. Tornato in Italia è ideatore delle Jam del giovedì sera trevigiano e fonda '' THE GOOD OL' CATS '' insieme con il pianista Julio Anthony Tonon.

Informazioni e contatti

Inizio spettacolo ore 21.30

Ingresso: 10 euro

Possibilità di cenare presso la pizzeria del parco dalle ore 19.30

Prenotazione tavoli tel. 340 6629731

Info tel. 345 8779091

Web: https://www.facebook.com/events/2478180809133641/