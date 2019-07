Mille Bolle Blu al Pedrocchi: cena sul plateatico sulle note di Mina e la voce di Laura Pirri

Torna un altro suggestivo appuntamento serale sul Plateatico del Caffè Pedrocchi con l’abbinata di musica e cibo, che segue il successo della cena Felliniana “La dolce vita” di giugno che ha avuto come ospite d’onore la nipote del grande regista e l’esibizione d0ell’Orchestra di Padova e del Veneto.

La notte dei colori e Mina

Questa volta l’occasione è la notte dei colori a Padova, il 12 luglio, e per l’occasione il Pedrocchi si tingerà, nel vero senso della parola, di blu, al ritmo e con la melodia della cosiddetta Tigre di Cremona, la grande cantante italiana dalla voce ineguagliabile Mina. Quella sera lo storico caffè padovano propone infatti un concerto di Laura Pirri, voce padovana che da anni ormai ha intrapreso un percorso di ricerca e studio della sua cantante preferita riuscendo in un’impresa titanica, riproporre in maniera eccellente la perfezione della grande Mina.

Palazzo illuminato

«Abbiamo ancora negli occhi le bellissime immagini della cena felliniana – commenta Manolo Rigoni direttore del Caffè Pedrocchi – e già proponiamo l’ennesimo evento che abbina enogastronomia e musica di alto livello nel plateatico, un appuntamento imperdibile in una cornice che regale sempre emozioni. Per noi la formula cena concerto è sinonimo di successo e di gradimento di pubblico. E’ stato così con i pranzi musicali invernali assieme ad Opv ed è così anche nella formula serale all’aperto questa estate. I padovani e i turisti vogliono vivere il Pedrocchi a 360 gradi, facendosi coccolare da pietanze studiate per le più diverse occasioni, e cullare dalla musica studiata ad hoc e sempre di altissima qualità» La cena, che si svolgerà sul dehors, permetterà di vivere la serata immersi in un’atmosfera unica e magica, di far parte di un arcobaleno musicale di uno dei repertori più colorati della musica italiana, gustando i variopinti piatti realizzati e creati ad hoc dagli chef della cucina del Pedrocchi. Nell’occasione il palazzo del Pedrocchi sarà illuminato di blu con effetti architetturali di light disegn. Nel corso della serata si potranno degustare le specialità degli chef del Pedrocchi ed ascoltare le canzoni più famose di Mina riproposte da Laura Pirri nel plateatico a partire dalle 20:30. Il prezzo della cena concerto è di 50 euro con prenotazione obbligatoria. Email prenotazioni@caffepedrocchi.it. Tel. 0498781231