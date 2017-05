La Mille Miglia fa tappa a Cittadella

La Mille Miglia, la corsa su strada più celebre d'ogni tempo, fa tappa a Cittadella giovedì 18 maggio: questa la data in cui 500 veicoli transiteranno per circa due ore per le vie del centro storico.

La manifestazione inzierà verso le ore 16, quando le piazze principali (Pierobon, Scalco e Martiri) ospiteranno esposizioni di macchine d'epoca provenienti da tutta Italia.

Alle ore 17.36 il passaggio dei veicoli per il controllo a timbro in piazza Pierobon.

IL TRAGITTO

La carovana arriverà da Fontaniva, transiterà per Riva IV Novembre, entrerà da Porta Padova, proseguirà in via Garibaldi, arriverà per il controllo a timbro in piazza Pierobon, poi verso via Marconi e uscirà da Porta Treviso in direzione Galliera Veneta.

VIABILITÀ

Il centro storico verrà chiuso al traffico a partire dalle ore 13 circa.

Per quanto riguarda la viabilità, invece, nulla cambierà se non nel momento dell'arrivo delle auto della Mille Miglia: chi arriverà da Borgo Padova, dovrà deviare su Borgo Musiletto (eccetto gli autobus di linea); chi arriverà da Borgo Bassano invece e proseguirà verso Riva Pasubio, dovrà deviare su via Europa.

INFORMAZIONI

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/la-mille-miglia-passa-cittadella​