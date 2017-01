Luisella Fogo presenta “Il millennio di Casa d'Este” alla libreria Laformadelibro di Padova

Venerdì 13 gennaio alle ore 18, alla libreria Laformadelibro, la scrittrice Luisella Fogo presenta il suo nuovo libro “Il millennio di Casa d'Este”, una ricerca approfondita sui fatti e i personaggi che hanno caratterizzato la storia dell'importante casata.



IL LIBRO. Quella che si schiude in queste pagine è una storia, in cui la vita intensa dei numerosissimi personaggi si fonde con il copioso succedersi dei fatti che di secolo in secolo si sono intersecati, danzando nello spazio e nel tempo, per farne scaturire un unicum incentrato su Casa d’Este.

Il suo nascere, l’evolversi e il suo non ancora concludersi intendono catturare e tener desta l’attenzione, mentre la trama e l’ordito che compongono l’intreccio del tessuto storico desiderano mantenere costantemente vivo il fascino che può suscitare la visione di un attraente ed elegante “arazzo e forti tinte” in cui si staglia nitido l’incessante incalzare degli eventi e dove il già accaduto e il già finito si perdono nell’infinito sconosciuto di ciò che chiamiamo futuro.



L'AUTRICE. Luisella Fogo nasce a Este e vive a Padova. Insegnante, pittrice, giornalista, coordinatrice culturale e realizzatrice di mostre d’arte, è una profonda appassionata del suo luogo d’origine.

Tra le sue opere spiccano “Quaderni del Delta”, “Padova per te”, "Proverbi veneti su l’ua e sul vin", "Il Centenario delle prime scuole all’aperto d’Italia”, "Un decennio senza: omaggio al pittore Delmo Veronese".

INFORMAZIONI

Libreria Laformadelibro, via XX settembre, 65

libreria@viaventisettembre.it

www.viaventisettembre.it

049.9817459 - fax. 049.9817626