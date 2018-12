Weekend della Befana con Gli Alcuni e i Mini Cuccioli all'Orto Botanico a Padova

Nel weekend della Befana, il 5 e 6 gennaio, teatro e cartoon per bambini

arrivano all’orto botanico di Padova grazie a Gli alcuni.

Sabato 5 appuntamento con “Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai”, spettacolo che racconta ai bambini l’effetto serra e i problemi climatici del pianeta. Domenica 6 i bambini potranno divertirsi con 10 episodi inediti dei “Mini Cuccioli”.

Una location inconsueta (ma adattissima a ospitare eventi per bambini e famiglie) quella dell’Orto Botanico, che nel weekend della Befana sarà animato dagli attori de Gli Alcuni e da una grande mascotte dei Mini Cuccioli per due appuntamenti da non perdere, che delizieranno i tanti fan dei Mini Cuccioli. Entrambe le attività sono comprese nel biglietto di ingresso o gratuite per gli abbonati (i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione).

Per informazioni: http://www.ortobotanicopd.it/it/natale-allorto-2018

→ Sabato 5 gennaio alle ore 15 Gli Alcuni presentano “Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai”, per la regia di Sergio Manfio, uno spettacolo per i più piccoli che vede in scena due personaggi molto conosciuti e amatissimi dai bambini: il CAPI (Sergio Manfio) e l’assistente (Francesco Manfio), insieme ai pupazzi dei Mini Cuccioli, che sapranno come sempre divertire e coinvolgere il pubblico.

Il protagonista dello spettacolo, con il Capi e l’Assistente, è un pupazzo di neve che, al Polo Nord, si sta sciogliendo, mentre assistiamo agli sforzi di due giovani esquimesi che cercano in tutti i modi di salvarlo. Il Vecchio dei Ghiacci chiarirà loro che cosa stia in realtà succedendo… Lo scopo è quello di spiegare ai giovani spettatori perché la temperatura del nostro pianeta si sta lentamente alzando, quali sono i problemi che ne derivano e come possiamo porvi rimedio, nel comportamento di tutti i giorni. La tematica affrontata è di grande interesse e attualità, dato che permetterà di affrontare uno dei grandi problemi del nostro pianeta. Con questo allestimento si parla infatti di “effetto serra”, spiegando il fenomeno ai bambini in modo semplice e immediatamente comprensibile, suggerendo anche qualche consiglio su cosa fare per aiutare il nostro pianeta.

→ Domenica 6 gennaio, sempre alle 15, i bambini potranno assistere alla proiezione in anteprima assoluta di 10 episodi della 3° serie “Mini Cuccioli – Alla scoperta degli altri animali”, che andranno in onda in primavera su Rai Yoyo.

I Mini Cuccioli – amatissimi protagonisti della serie cartoon di grande successo ideata e prodotta da Gruppo Alcuni – nella nuova serie vanno alla scoperta del mondo… e cioè del bosco, del laghetto e del torrente vicino al parco giochi. Accompagnati da tanti simpatici animali che fanno loro da guida, i piccoli amici conoscono le meraviglie della natura. Quali frutti si possono mangiare e quando; come si mimetizzano certi animali; perché le foglie degli alberi sono così verdi in primavera: un fantastico mondo da scoprire insieme ai bambini!

Ad accogliere tutti bambini alla proiezione ci sarà anche la mascotte del pulcino Senzanome, che arriva a Padova per incontrare i suoi piccoli amici e scattare una foto ricordo con loro. Mini Cuccioli è una serie di Gruppo Alcuni e Rai Ragazzi, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo.

Gallery