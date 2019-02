Le mascotte dei Mini cuccioli al Piccolo Teatro per la festa di Don Bosco

"Mini cuccioli - Le quattro stagioni"

Domenica 3 febbraio ore 16.30 – Festa di Don Bosco Prezzo famiglia euro 5

Saranno con noi le mascotte dei MiniCuccioli!!

I Cuccioli esistono in tv da quasi 20 anni. Amatissimi dai bambini, prodotti con attenzioni pedagogiche molto forti in Italia e con un corredo di merchandising sempre all’avanguardia. Arrivano al cinema con un cartoon tutto inedito che non passerà in tv ad episodi. Si chiama Mini Cuccioli. Le quattro stagioni e con i 6 consueti animaletti protagonisti aiuta i bambini a vivere e a comprendere tra divertimento, emozione ed avventura le diversità delle 4 stagioni e di ciò che accade nella vita di un bambino durante le 4 epoche naturali dell’anno.

Indirizzato a un pubblico di piccolissimi, il film è una buona occasione per fare scoprire ai bambini, che ancora non l’avessero fatto, la magia del grande schermo.

La storia produttiva dei Mini Cuccioli inizia come una serie televisiva di successo, la forma film è quindi una scelta inedita per questi personaggi. Un esperimento cinematografico che assume la forma di una scommessa verso un modo di fare cinema diverso. I Mini Cuccioli e le quattro stagioni accompagna i bambini alla scoperta del tempo e delle stagioni in un percorso fatto su misura per loro. Suoni, musiche, colori, non sono invasivi e accompagnano la visione in maniera non disturbante.

