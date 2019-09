Minimal Klezmer live al Parco È Fantasia per la rassegna Invisible Sound

Venerdì 6 settembre Invisible Sound presenta Minimal Klezmer live al Parco E' Fantasia / Mappaluna. La serata inizia dalle 19.30 con DJ set by DJ TSO (Trattamento Sonoro Obbligatorio). Il concerto inizia alle 21.30. I Minimal Klezmer sono Francesco Socal - clarinetti, voce;Roberto Durante - metallofono, fisarmonica, tastierine, oggetti; Pietro Pontini - violino, viola, oggetti; Enrico Milani - violoncello.

Il trio/quartetto Minimal Klezmer nasce nel 2011 a Londra per volontà di tre musicisti accomunati dalla formazione classica, l'interesse per l'improvvisazione, una vaga affinità con l'estetica della performance dadaista, e una fatale passione per la musica klezmer.

Il repertorio è il risultato di un lavoro di ricerca su fonti d'epoca, nonché di destrutturazione e rielaborazione delle stesse: il klezmer tradizionale inciso all'inizio del secolo scorso da solisti (J. Solinsky, N. Brandwein, etc.) ed orchestre (A.Schwartz, J.Hoffman, etc.), ma anche brani provenienti da tradizioni musicali affini per luogo di provenienza (Romania, Ungheria, Grecia), sono ripensati all'interno delle pratiche compositive ed esecutive della musica colta del Novecento, dell'improvvisazione libera, del jazz.

Dal punto di vista performativo, l'arte di strada, origine e ambito di formazione continua del gruppo, ne caratterizza fortemente le esibizioni. Vi si fa uso di strumenti acustici e per lo più “portatili”, assieme ad un'oggettistica di natura eterogenea: ne risulta un piccolo spazio scenico di improvvisazione musicale e teatrale animata spesso da una marcata attitudine al cabaret.

MK vuol essere un elogio allo spirito delle piccole orchestre di klezmorim che percorrevano i vasti spazi dell'Europa orientale fino all'inizio del ventesimo secolo. Il gruppo ha all'attivo due produzioni discografiche (Minimal Klezmer, 2012; Oy Oioi, 2014), e numerosi concerti in Italia, Francia, Germania, Ungheria, Regno Unito.





Invisible Sound nasce da due persone che amano la musica, di tutti i generi, e amano soprattutto scoprire di continuo musica che spesso rimane nascosta ed invisibile, oscurata dal mainstream... "la musica fa bene all'anima e, se ascoltata dal vivo, fa nascere incontri e genera energia che è bello condividere"...



La serata musicale si tiene in uno spazio dedicato del parco. È presente un punto ristoro. Il concerto si terrà anche in caso di maltempo.

