I Ministri “Fidatevi” in concerto a Padova al Geox

Ministri

FIDATEVI

venerdì 6 aprile 2018, ore 21.30

Gran Teatro Geox - Padova

DETTAGLI

Nuovo album a marzo e nuovo tour ad aprile.

Il 6 Aprile, in concerto al Gran Teatro Geox di Padova.

“Fidatevi”: non aggiungono altro i Ministri riguardo il loro 2018 se non questo appello, che sarà il titolo del nuovo album in uscita a Marzo per Woodworm e del nuovo Tour in partenza il 5 Aprile, organizzato da Magellano Concerti.

Aperte dal 13 dicembre le prevendite per le prime date che la formazione milanese terrà nel 2018. Biglietti disponibili su zedlive.com, fastickets.it, presso i punti vendita Fast Tickets, e presso le biglietterie del Gran Teatro Geox di Padova e del Gran Teatro Morato di Brescia, e in tutti i punti vendita autorizzati.