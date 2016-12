Stagione teatrale “Mio eroe” al Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche

Il Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche presenta la XIX stagione teatrale invernale 2016/2017, con cinque spettacoli in programma tra novembre e marzo.

La rassegna è proposta dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione Viadelcampo e Arteven.

Sarà il tempo, con i suoi protagonisti e le sue contraddizioni, il filo conduttore degli spettacoli, che toccheranno temi di attualità e della storia del Paese, presentati come sempre da artisti di fama e di altissimo livello.

3 marzo, ore 21

Giuliana Musso

MIO EROE

di e con Giuliana Musso

regia Giuliana Musso

con la complicità di Alberto Rizzi

scene e assistenza Tiziana De Mario

musiche eseguite da Andrea Musto

direzione tecnica Claudio "Poldo" Parrino

foto Adriano Ferrara

organizzazione Miriam Paschini

produzione La Corte Ospitale

Il tema generale è la guerra contemporanea, il soggetto è ispirato alla biografia di alcuni dei 53 militari italiani caduti in Afghanistan durante la missione ISAF (2001- 2014), la voce è quella delle loro madri.

Le madri testimoniano con devozione la vita dei figli che non ci sono più, ne ridisegnano il carattere, il comportamento, gli ideali. Costruiscono un altare di memorie personali che trabocca di un naturale amore per la vita. Cercano parole e gesti per dare un senso al loro inconsolabile lutto ma anche all’esperienza della morte in guerra, in tempo di pace.

Nell’alveo di questi racconti intimi, a tratti lievi a tratti drammatici, prende però forza e si fa spazio un discorso etico e politico. In Mio Eroe, la voce stigmatizzata della madre dolorosa, da sempre sequestrata nello spazio dei sentimenti, si apre un varco, esce dagli stereotipi, e si pone interrogativi puntuali sulla logica della guerra, sull’origine della violenza come sistema di soluzione dei conflitti, sul mito dell’eroe e sulla sacralità della vita umana.

Il dolore delle madri può superare la retorica militaristica che ci impedisce di ragionare sulla guerra quando siamo difronte al feretro coperto dal tricolore e affonda con la forza dei sentimenti in una più autentica ricerca di verità. In queste testimonianze femminili il tema della pace e il tema della maternità risuonano per quello che ancora sono: pubblicamente venerati e segretamente dileggiati.

Solo alla fine del monologo sarà forse visibile, come una filigrana in controluce, che la voce delle madri piangenti è la voce della razionalità umana.

