“Mio eroe”, stagione di prosa con Giuliana Musso al teatro Marconi di Abano Terme

Il ricco cartellone proposto per la stagione teatrale 2018/19 , nel trentennale della sua istituzione ad Abano, si presenta molto eterogeneo, coniugando eccellenza con varietà, in perfetto equilibrio tra cultura e intrattenimento, tra impegno e leggerezza, passando da argomenti legati alla contemporaneità a temi classici e storici.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione di prosa 2018/2019 ad Abano

Giovedì 14 marzo - Giuliana Musso

“Mio eroe”

drammaturgia e regia Giuliana Musso

collaborazione alla drammaturgia Alberto Rizzi

scene e assistenza Tiziana De Mario

musiche eseguite da Andrea Musto

direzione tecnica Claudio “Poldo” Parrino

produzione La Corte Ospitale

Scarica il programma completo della stagione di prosa ad Abano

Dettagli

“La soluzione alla violenza non è l’amore: è l’intelligenza.”

Il soggetto è ispirato alla biografia di alcuni dei 53 militari italiani caduti in Afghanistan durante la missione ISAF (2001- 2014), la voce è quella delle loro madri. Le madri testimoniano con devozione la vita dei figli che non ci sono più, ne ridisegnano il carattere, il comportamento, gli ideali. Nell’alveo di questi racconti intimi prende forza e si fa spazio un discorso etico e politico. In Mio Eroe, la voce stigmatizzata della madre dolorosa, da sempre sequestrata nello spazio dei sentimenti, si apre un varco, esce dagli stereotipi, e si pone interrogativi puntuali sulla logica della guerra, sull’origine della violenza come sistema di soluzione dei conflitti, sul mito dell’eroe e sulla sacralità della vita umana.

Biglietti

posti platea euro 20 - posti galleria euro 18

(diritto di prevendita: 10% del costo del biglietto)

Prevendita dei biglietti dal 15 novembre presso l’Ufficio IAT di Abano Terme in Via Pietro d’Abano (Isola pedonale) tel. 049 8669055 e online su www.arteven.it e www.vivaticket.it e relativi punti vendita.

Vendita il giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro dalle ore 19

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/abano-terme/stagione-teatrale?view=article&id=1665:giuliana-musso-mio-eroe&catid=376&idrassegna=202

Informazioni

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all’ufficio Manifestazioni Culturali in Villa Bassi Rathgeb Via Appia Monterosso, 52 - Abano Terme,

telefoni 049 8245275-277-217

eventi@abanoterme.net

Teatro Marconi di Abano Terme

Via Pio X (a fianco del Duomo di San Lorenzo)

www.abanoterme.net www.arteven.it

https://www.facebook.com/iatabano/

https://www.facebook.com/ComuneDiAbanoTerme/

http://www.abanoterme.net/uploads/Gabinetto/pieghevole_4ante_def.pdf

Gallery