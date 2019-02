“Mio padre. Un prigioniero qualsiasi”, presentazione del libro di Nereo Tiso a palazzo Moroni

Mercoledì 20 febbraio 2019 alle ore 17.30 in sala Paladin a Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6 a Padova, il prof. Giovanni Saonara presenta il libro di Nereo Tiso “Mio padre. Un prigioniero qualsiasi” (Albatros). Sarà presente l’autore.

Un padre racconta al figlio l’esperienza peggiore che possa esistere per un uomo: la guerra. Sotto il regime fascista gli uomini sono costretti ad arruolarsi e a partire per i vari fronti. L’Italia è a fianco della Germania nazista e non vuole sfigurare, così avvia campagne come quella in territorio africano che si riveleranno un vero disastro. Il padre del narratore sembra in un primo momento dover partire per quei lidi, poi il suo battaglione viene destinato altrove, in Albania e poi soprattutto in Grecia. Ma il trauma più grande deve ancora arrivare e non riguarda le atrocità militari negli scontri a fuoco. Gli italiani, dopo l’8 settembre del 1943, diventano nemici della Germania. Coloro che non riconoscono successivamente la repubblica sociale di Salò guidata da Mussolini vengono detenuti nei campi di concentramento sparsi in Germania. Il prigioniero Tiso viene assegnato a Mühlberg Elbe/IVB, trenta chilometri a nord di Dresda, un campo base dove rimarrà fino alla liberazione operata dai russi. Le pagine di «Mio padre. Un prigioniero qualsiasi» sono la testimonianza di quei mesi in cui la sopravvivenza diviene lo scopo principale di ogni uomo, e la resistenza alle fatiche e alle angherie quotidiane un requisito fondamentale per andare avanti. Il viaggio di ritorno a casa, dalla propria famiglia, sarà un’altra avventura talmente dura che rimarrà scolpita per sempre nella memoria di chi ha vissuto quell’esperienza. Ma la storia non finisce col ritorno a casa.

Nereo Tiso è nato a Padova nel 1958. Dopo la laurea in filosofia, ha conseguito il Magistero in Scienze religiose. È un insegnante di religione di scuola media superiore. Ha collaborato per dieci anni con la Fondazione Lanza di Padova che si occupa di Etica applicata, e ha diretto per otto anni la Scuola di Formazione all’impegno sociale e politico della diocesi di Padova. Ha tenuto varie conferenze sul rapporto tra l’etica e l’economia. Tra le sue pubblicazioni: Economia e solidarietà: principi etici per un mercato diverso (EDB, 2007). Scrive per varie riviste articoli su etica ed economia. Dal 2009 al 2014 e nel 2017 è stato eletto in consiglio comunale a Padova dove ancora è impegnato.

