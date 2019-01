“Mio Padre. Appunti sulla Guerra Civile”, spettacolo della rassegna “Ricordami” al Rex

“Ricordami” la rassegna di Teatro Civile andrà in scena a febbraio e marzo 2019 a Padova, al cinema Rex.

Scopri tutti gli spettacoli della rassegna “Ricordami”

Una serie di appuntamenti interamente dedicati al Teatro Civile, progetto in collaborazione con il Cinema Rex di Padova.

Quattro eventi con quattro grandi storie.

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2122676234710854/

Venerdì 22 febbraio

“Mio Padre. Appunti sulla Guerra Civile”

dalle ore 21.15 alle 23.15

Dettagli

Quando è morto mio padre, mi sono svegliato di colpo,

come ci si sveglia dopo una festa in cui non ti divertivi e hai bevuto anche il profumo in bagno.

È mattina, ti svegli e stai male, ma il peggio è che non ti

ricordi niente, è c’è un casino da mettere a posto.

E tuo papà, che era bravo a mettere a posto, non c’è più.

Così sono finiti i miei favolosi anni’90.

La fine di una festa, la nascita di una nuova

consapevolezza. Come Telemaco, ma più vecchio e sovrappeso, mi sono messo alla ricerca di mio padre e della sua storia di

partigiano, e prigioniero, ma più ancora della sua Odissea di ritorno in un’Italia devastata dalla guerra. Sperando di trovare un insegnamento su come si mettono a posto le cose.

di e con Andrea Pennacchi

musiche di Giorgio Gobbo e Graziano Colella

La rassegna

Premi Rec! Ricordami.

la prima rassegna interamente dedicata al Teatro Civile

Direzione Artistica: Teatro Bresci

“In un momento storico in cui gran parte della comunicazione passa per canali virtuali, la forza del mezzo teatrale è quanto mai necessaria: se la fruizione televisiva e telematica si fa sempre più individualista, a teatro si ritrova una comunità concreta di individui. Il teatro riscopre la sua antica funzione di aggregante sociale e di veicolo attraverso cui la cultura diventa accessibile a tutti”.

Biglietti

Intero euro 7, ridotto euro 5

ridotto per studenti scuole superiori e Università

Presto in vendita:

On line all’indirizzo https://ticket.cinebot.it/rex

(costo di commissione euro 0,50)

Cassa del Cinema Rex

Per Info

Marta (Cinema Rex) 347 4763045

www.teatrobresci.it

http://www.teatrobresci.it/progetti/rassegne/

https://www.instagram.com/p/BsO67plnAEc/

https://www.facebook.com/rex.padova/

Gallery