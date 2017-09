Padova Palcoscenico estate, spettacolo "Mio padre - primo studio" a palazzo Zuckermann

Per la rassegna Padova Palcoscenico estate, organizzata dall'assessorato alla Cultura con il supporto di MAT-Mare Alto Teatro Associazione culturale, venerdì 8 settembre alle ore 21.30, nel teatro giardino di palazzo Zuckermann va in scena "Mio padre - primo studio".

di e con Andrea Pennacchi

musiche Giorgio Gobbo

TRAMA

"Quando è morto mio padre, mi sono svegliato di colpo, come ci si sveglia dopo una festa in cui non ti divertivi e hai bevuto anche il profumo in bagno.

È mattina, ti svegli e stai male, ma il peggio è che non ti ricordi niente, è c'è un casino da mettere a posto. E tuo papà, che era bravo a mettere a posto, non c'è più.

Così sono finiti i miei favolosi anni Novanta. La fine di una festa, la nascita di una nuova consapevolezza.

Come Telemaco, ma più vecchio e sovrappeso, mi sono messo alla ricerca di mio padre e della sua storia di partigiano, e prigioniero, ma più ancora della sua Odissea di ritorno in un'Italia devastata dalla guerra.

Sperando di trovare un insegnamento su come si mettono a posto le cose"

Andrea Pennacchi

BIGLIETTI

biglietto unico 5 euro

INFORMAZIONI

MAT Mare alto teatro

via Giulio Zanon, 41 - Padova

matspettacoli@gmail.com

www.facebook.com/pg/MAT