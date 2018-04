“Il mio Sessantotto”, mostra alla Sede di Coalizione Civica

Mostra di grafica e pittura di Alberto Fazio.

Venerdì 20 aprile alle ore 18.30 appuntamento alla Sede Pensante di Coalizione Civica in Corso del Popolo 2 a Padova, per l’inaugurazione della mostra e, a seguire, aperitivo.

Incisioni, chine, dipinti ad olio, manifesti e volantini originali del 67 e del 68.

Sono opere che nascono dentro il movimento di quegli anni, in Sicilia prima, a Padova poi.

Che nesso c’è? Perché i braccianti siciliani e gli studenti del 68?

In quel fatidico anno non ci sono solo Valle Giulia e le lotte studentesche, ci sono anche la strage dei braccianti ad Avola e i morti nella rivolta di Battipaglia; tutto questo fa parte di un’unica storia collettiva, che Alberto ha vissuto come militante e al tempo stesso interpretato e raccontato come artista.

Alberto Fazio è architetto e pittore. nato a Caltagirone (CT) L'8 giugno1942, la pittura accompagna da un cinquantennio il suo impegno politico culturale che si è esplicato anche con la produzione di manifesti, incisioni, grafica, audiovisivi, a Palermo nei primi anni ’60 e dal’68 in poi a Padova.