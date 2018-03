Mostra “Joan Miró - Materialità e Metamorfosi” a Palazzo Zabarella

La Fondazione Bano presenta la mostra del pittore Joan Miró (Barcellona 1893 – Palma di Maiorca 1983).

In esposizione ottantacinque opere realizzate in sei decenni di attività dell'artista esploratore di materiali e innovatore delle tecniche artistiche del Ventesimo secolo.

Approfondimenti sul sito www.zabarella.it.

La mostra è promossa dalla Fondazione Bano e dal Comune di Padova.

Orario

Dal martedì alla domenica

Dalle 9.30 alle 19

La biglietteria chiude alle 18.15.

Chiuso il lunedì

APERTURE STRAORDINARIE:

domenica 1 aprile, lunedì 2 aprile, mercoledì 25 aprile, lunedì 30 aprile, martedì 1 maggio, sabato 2 giugno

Biglietti

Singoli

euro 13 Intero

euro 11 Ridotto

Over 65, dai 18 ai 25 anni compiuti, persone diversamente abili o con invalidità

euro 7 Ridotto Ragazzi

Ragazzi dai 6 ai 17 anni

Gratuito

Bambini fino ai 5 anni (non in gruppo scolastico), accompagnatori di visitatori diversamente abili

euro 16 Biglietto Aperto

Visita la mostra quando vuoi, senza necessità di bloccare data e fascia oraria precise. Acquistabile anche online.

n.b. Le tariffe ridotte/gratuità vengono applicate presentando un documento, tessera o badge che attesti il diritto alla riduzione/omaggio.

Gruppi 15-25 persone

(obbligatoria diritto di prevendita per la prenotazione euro 1,50)

euro 11 Adulti

una gratuità per capogruppo (minorenni con ingresso euro 7)

euro 6 Scuole

due gratuità per gli insegnanti accompagnatori

Visite guidate

Le visite guidate vanno necessariamente prenotate tramite il call center (0498753100)

euro 120 Gruppi 15-25 persone

euro 60 Classi fino a 25 alunni

(tariffa non applicata a scuole di specializzazione e scuole di adulti; per visite effettuate il sabato e la domenica viene applicata la tariffa dei gruppi)

Con esclusione delle scuole, le visite guidate per i gruppi verranno effettuate con l’ausilio di un apparato microfonico e cuffie personalizzate. Questo servizio è compreso nel costo della visita guidata. Per i gruppi con guida propria è obbligatorio il noleggio di apparecchiature audio per un costo di euro 60. Le scuole che non si servono per le visite di personale incaricato dalla Fondazione Bano devono avvalersi del proprio personale docente. Non sono consentite visite guidate se non autorizzate dalla Direzione.

Prenotazioni online e call center

La prenotazione online o via call-center (0498753100), permette di prenotare con data ed orario stabiliti e non modificabili evitando la coda alla biglietteria (obbligatoria solo per gruppi e scolaresche). Diritto di prevendita sulla prenotazione di euro 1,50

Audioguide by Antenna

euro 5 Adulto (ita/eng)

euro 4 Bambino (ita)

Guardaroba

Gratuito. Obbligatorio per valigie, borse, zaini, caschi, ombrelli e oggetti il cui ingombro sia ritenuto pericoloso dal personale di sorveglianza. Non sono ammessi all’interno delle sale passeggini, animali, cibi e bevande.

Per informazioni e prenotazioni

Ingresso Mostra

Palazzo Zabarella, Padova

Via degli Zabarella, 14

Contatti

Tel. (+39) 049 8753100

Fax (+39) 049 8752959

info@palazzozabarella.it

Come raggiungerci

Foto in allegato - Joan Miró Personnage ètoile 1978 © Fundação de Serralves Porto © Successió Miró by SIAE 2018 2

