“Mirrors”, spettacolo alla Sala Polivalente San Carlo

Venerdì 11 gennaio, ore 21, in programma al Teatro San Carlo lo spettacolo “Mirrors”.

Dettagli

Testo di Andrea Pennacchi e Lia Bonfio

Con Eleonora Fontana e Nicola Perin

Regia Andrea Pennacchi

Aiuto regia Lorenzo Maragoni

Prodotto da FEBO Theatre Company

Distribuito dalla Compagnia Teatro della Gran Guardia

Spettacolo teatrale volto a sensibilizzare il pubblico di ogni età riguardo al delicato tema dismorfofobia. La protagonista, Anita, vive uno stato di disagio costante col proprio corpo, in particolare con i suoi capelli. In questo complicato percorso sarà presa per mano da Ken, ragazzo estroverso e sensibile, che l’aiuterà a rendere tutto meno difficile.

Biglietti

Costo d’ingresso: 8 euro (6 euro con tessera ARCI, over 65, studenti con tessera UNIPD)

Data e ora

Venerdì 11 gennaio

21 – 22.30

Località

Teatro San Carlo

Via Pietro Giovanni Guarneri, 22

35132 Padova

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-natale-in-quartiere-mirrors-febo-theatre-company-54007192968

