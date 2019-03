Miss Città Murata 2019, selezioni a Fontaniva

La prima selezione del concorso di bellezza più storico del Veneto, giunto quest'anno alle 19esima edizione, si svolgerà domenica 10 marzo presso l'area Fiera di Fontaniva.

Le concorrenti sfileranno con il proprio abito da sera e successivamente con il costume da bagno firmato Paradise Beachwear. Le miss in seguito indosseranno le originali borse personalizzabili di Sdf Creazioni, l’abbigliamento Equipe Mode con le proposte ottiche di Cittadellottica, gli abiti da sera del negozio Be You e quelli da sposa dell’atelier Come in Una Favola di Padova.

Si ringrazia il Salone Ricci e Capricci per le acconciature e il Centro Estetico Santiago per il make-up e gli altri partner della serata: Ascom Padova, Zanandrea Tessuti, Nuova Vimini, Delè Interior Design, Pavin Viaggi, Fioreria al Duomo, Me Magazine e Gidiferroblog. Un ringraziamento speciale al Comune di Fontaniva e all'Associazione Fontaniva Eventi che hanno reso possibile l'organizzazione di questo evento.

Ad allietare la manifestazione, presentata da Eleonora Sorato, contribuiranno le ballerine della scuola Tersicore Danza di Cartigliano e la cantante di X Factor Fabiola Osorio.

Durante l'evento verranno selezionate le prime cinque finaliste che accederanno direttamente alla finale del concorso e le cinque che invece dovranno superare la fase di prefinale. Anche quest'anno Miss Città Murata, unico tra i concorsi di bellezza, offrirà alla vincitrice della Finale 1.000 € in contratti di lavoro e la possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo.

Per iscriversi alle tappe successive e per avere ulteriori informazioni consultare il sito www.misscittamurata.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/765729593783397/