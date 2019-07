Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2368414693478475/

Venerdì 12 luglio la Moda e la Bellezza in passerella con l’elezione di

👑 MISS NAVIGLIO 2019 👑

- settima edizione -

Info ed iscrizioni gratuite:

scrivendo in posta privata alla nostra pagina Naviglio – Padova

La moda in passerella con #SOUTHBEACH eleganza, stile & bellezza con AMen gioelli thanks to MUY Guapa- Beachwear

Dettagli

- presenta la serata Sofia Pivato

- acconciature Miss by Valentina Nalon del Salone Venere di Camposampiero (Pd)

- make up Miss Cristina Make Up Cristea

Verranno elette

👑 Miss NAVIGLIO 2019

👑 Miss DA ORESTE

👑 Miss SUITE CAFE’

👑 Miss WAIKIKI

👑 Miss BERLINO

👑 Miss ZANELLATO

👑 Miss BABUSKA

👑 Miss M’AMA JOLANDA

👑 Miss AGLI AMICI

👑 Miss TROPICAL PIZZA

👑 Miss MED FOOD

📸 FOTO by

Dino Juliani

Marco Monetti

Paolo Stramare

Vi aspettiamo numerosi per scoprire chi sarà la nuova reginetta dell’estate padovana 2019 !! - ingresso libero –

Naviglio - zona Portello – Padova

Info web

